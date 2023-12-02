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Коммерческая недвижимость в Прекуле, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Прекуле, Литва
Коммерческая
Прекуле, Литва
Площадь 862 м²
Этаж 1
В центре фронтона, рядом с главной улицей, продаётся коммерческое здание. В настоящее врем…
€410,999
в месяц
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Capital
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