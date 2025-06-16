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Коммерческая недвижимость в Pravieniskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 60 м² в Pravieniskes, Литва
Коммерческое помещение 60 м²
Pravieniskes, Литва
Площадь 60 м²
Этаж 1
Желая обеспечить коммерческое (торговое) распределение цен. Помещения идеально подходят для …
$10,381
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