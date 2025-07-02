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Квартиры в Pravieniskiu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Pravieniskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Pravieniskes, Литва
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира на продажу в тихом жилом районе в Паланге. Квартира требует ремонта, по…
$29,494
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Параметры недвижимости в Pravieniskiu seniunija, Литва

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