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Дома в Plutiskiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Subaciskes, Литва
Дом
Subaciskes, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ЗА ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ, Я ВЫПЛАТИЛ ГОРОДСКОЙ СУД ! Два дома с хозяйственными постройками п…
€139,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Subaciskes, Литва
Дом с Furnace heating
Subaciskes, Литва
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Если вы мечтаете о просторном жилом доме в Казл Рута, рядом с прекрасным городским парком Ка…
€79,900
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Plutiskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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