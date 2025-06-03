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Квартиры в Plutiskiu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Plutiskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Plutiskes, Литва
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
Plutiškių kalba, ул. Повило Сапиегос 4-4 - двухкомнатная, 53,64 кв.м. квартира с подвалом 11…
$27,854
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Capital
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Параметры недвижимости в Plutiskiu seniunija, Литва

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