Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Плунгенское городское староство
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Плунгенское городское староство, Литва

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Плунге, Литва
Квартира 3 комнаты
Плунге, Литва
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
Продается 3-комнатная квартира в Плунге. ========================================== Квартира…
$74,453
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Плунгенское городское староство, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов