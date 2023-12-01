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Земельные участки в Плателяйское староство, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Visvainiai, Литва
Земельные участки
Visvainiai, Литва
500 Поместье продается на Платель Лейк, где поместье может быть восстановлено. Оазис мира о…
€99,999
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Visvainiai, Литва
Земельные участки
Visvainiai, Литва
SODY OF BUVUSE С ДОМАШНИМИ ПАМАТАМИ И 2,06 га ЗЕМЛИ СТРАНА ПЛАТЕЛ ECJER, УОГИЧЕСКИЕ НЕКОТО…
€23,800
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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