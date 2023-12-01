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Дома в Pivonijos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с With furniture, с Furnace heating в Miliaucizna, Литва
Дом с гаражом, с With furniture, с Furnace heating
Miliaucizna, Литва
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
SODY 88,25 м ², С 10-Й ОБЛАСТЕЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 1,1-Й ЭКТАР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЕРМ…
€49,999
в месяц
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Capital
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Параметры недвижимости в Pivonijos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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