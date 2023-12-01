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Коммерческая недвижимость в Pivonijos seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Antakalnis III, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Antakalnis III, Литва
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
ВНИМАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ! ВЫБОР СОВРЕМЕННЫХ, ВОСТРЕБОВАННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ, ТЕХНИЧЕСКО…
€1,50 млн
в месяц
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Capital
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