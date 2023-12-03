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Жильё в Pivasiunu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Karkliniskes, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Karkliniskes, Литва
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Дом площадью 189 кв. М, расположенный всего в 5 минутах от Алитауса, отличается уединением и…
€280,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Pivasiunu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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