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Коммерческая недвижимость в Pilviskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 691 м² в Padurpinycys, Литва
Коммерческое помещение 691 м²
Padurpinycys, Литва
Площадь 691 м²
Этаж 1
ПРОДАЖНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ТРАНСАКЦИИ С РАЙЛВЕЙ ПЕРЕХОД - VILKAVIŠKIŠKAS R., ПИЛЛЕРЫ В МЕСТЕ - А…
$94,229
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