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Дома в Pernaravos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Jaksiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Jaksiai, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
€15,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Pernaravos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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