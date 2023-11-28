Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Pelednagiu seniunija
  5. Дома

Дома в Pelednagiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Савечяй, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Савечяй, Литва
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО ОЧЕНЬ ОШИБКИ И ЗАПИСАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ !!! НЕТ АНАЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ…
€189,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Pelednagiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти