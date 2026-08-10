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Дома в Pelednagiu seniunija, Литва

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3 объекта найдено
Дом в Labunava, Литва
Дом
Labunava, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Дом продается в районе Лабунава Кедайняй в тихом месте, недалеко от пруда Лабунава и реки Не…
$88,337
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Дом в Beinaiciai, Литва
Дом
Beinaiciai, Литва
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Отправка в космос 2 LIVESTOCK HOUSEHOLD BEINEA K., BODANT R. Очень просторный, двухэтажный …
$137,574
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Capital
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Дом в Labunava, Литва
Дом
Labunava, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 1
Уютный, аккуратный и хорошо оборудованный дом для продажи в тихом и красивом месте в Латбуна…
$160,469
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Параметры недвижимости в Pelednagiu seniunija, Литва

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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