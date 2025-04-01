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Квартиры в Pelednagiu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Beinaiciai, Литва
Квартира 3 комнаты
Beinaiciai, Литва
Число комнат 3
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА, 3 КОМНАТЫ, 48,12 КВ.М. ПЛОТО, УЛ. ЯГМИНО, СЛИКИЮ К., КЕДАЙНИЧСКИЙ РАЙОН.…
$9,499
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Параметры недвижимости в Pelednagiu seniunija, Литва

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