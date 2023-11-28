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Дома в Пасвальский район, Литва

7 объектов найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Slamai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Slamai, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
€55,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37064725423 marius.miskinis@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Slamai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Slamai, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
€39,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017 rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment в Slamai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Slamai, Литва
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
ДОМ МЕАВИНИЧЕСКИЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В ГАТЧАЗЕ. ЭТО PATOG, ЧТОБЫ ЖИТЬ В МЕСТЕ – ЭКОЛОГИЧЕ…
€125,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017 rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Пасвалис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Пасвалис, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ВЫСОКИЙ КАРТОН РЕСТОРСНЫЙ ДОМ В ГРУППЕ ПТИЦЫ. ЭТО ПАТОГ, ЧТОБЫ ЖИТЬ МЕСТО – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЖИ…
€69,900
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017 rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Slamai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Slamai, Литва
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Участок с бочками на продажу, Kęstutio g, Салаты ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 7000 Евро,…
€7,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017 rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с Furnace heating в Slamai, Литва
Дом с Furnace heating
Slamai, Литва
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
Продается дом в тихом и красивом городе в Пушалото, в районе Пасваль. Участок - 6 акров с …
€17,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Toliunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Toliunai, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
SODY BOX G., СОБИРАЙТЕ НЕКОТОРЫЕ, НАПИШИТЕ РЭЙ. ДОМ В РАМИОЖЕ МЕСТО ЕСТЕСТВЕННОЕ В АПСУПТИИ.…
€8,900
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37061632844 ruta.kucinskiene@capital.lt

Параметры недвижимости в Пасвальский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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