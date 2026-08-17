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Коммерческая недвижимость в Пасвальском районе, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 389 м² в Pazasai, Литва
Коммерческое помещение 1 389 м²
Pazasai, Литва
Площадь 1 389 м²
Этаж 1
Комплекс из двух зданий продается - фермерский и укладочный - сарай Pasvalio r., по праву, п…
$18,235
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