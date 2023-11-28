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Коммерческая недвижимость в Пасвальский район, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с Local electricity в Slamai, Литва
Коммерческая с Local electricity
Slamai, Литва
Площадь 70 м²
Этаж 2
ATTENTION INVESTIGATIONS !!! FOR SALE OF SERVICES IN THE PROPERTY BIRD, IN THE LIGHT RENOVAT…
€52,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061632844 ruta.kucinskiene@capital.lt
Коммерческая в Jukoniai, Литва
Коммерческая
Jukoniai, Литва
Площадь 1 389 м²
Этаж 1
Комплекс из двух зданий для продажи – фермы и прокладки-парковки в Паскале, в случае страха,…
€16,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061632844 ruta.kucinskiene@capital.lt
Realting.com
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