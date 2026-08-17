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Квартиры в Пасвальском районе, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Пасвалис, Литва
Квартира 3 комнаты
Пасвалис, Литва
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
Продажа спринтеров и молодежи 3 КАСТАЛЬ, БЕЖИН Г. 107, СПАСИ! Ищете комфортное, экономичное …
$60,261
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Capital
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Параметры недвижимости в Пасвальском районе, Литва

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