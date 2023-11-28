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Квартиры в Пасвальский район, Литва

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Mikoliskis, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Mikoliskis, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
3 НОМЕРА ПОКУПАЮТ В ПАСБЛЕ ИЗ 3 НОМЕРОВ. ДОМ В ПАТОЖИО ЖИВЕТ В МЕСТЕ - ЗАГОРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ Ц…
€52,000
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Capital
Языки общения: English
+37061632844 ruta.kucinskiene@capital.lt
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Domestic equipment в Mikoliskis, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Domestic equipment
Mikoliskis, Литва
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
ПРИ СВЕТЕ 3 КОМНАТЫ БЫЛИ ВЫВЕТРЕНЫ 3 КОМНАТЫ. КАЛЬНО К. КАЛЬНО Г. 6. СЕКРЕТНЫЙ ДОМ ВЫСОКО. Б…
€17,000
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Capital
Языки общения: English
+37064725423 marius.miskinis@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, с Apartment door from steel в Pasvalio Vienkiemiai, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, с Apartment door from steel
Pasvalio Vienkiemiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
3 комнаты, неправильно используемые в ИСПОЛЬЗОВАНИИ 35, LIGHT RAJ. ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО, Д…
€23,000
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Capital
Языки общения: English
+37061632844 ruta.kucinskiene@capital.lt
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Vidubale, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Vidubale, Литва
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
4 КОМНАТЫ, РАЗДЕЛЕННЫЕ, БЫЛИ В УГОЛОВНОМ G., PAPIVE, LIGHT RAJ. ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО, ДОМА…
€35,900
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Capital
Языки общения: English
+37068393017 rasa.timinskaite@capital.lt

Параметры недвижимости в Пасвальский район, Литва

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