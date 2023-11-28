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11 объектов найдено
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Slamai, Литва
65 м²
1
€55,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37064725423
marius.miskinis@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Slamai, Литва
116 м²
1
€39,000
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Slamai, Литва
194 м²
2
ДОМ МЕАВИНИЧЕСКИЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В ГАТЧАЗЕ. ЭТО PATOG, ЧТОБЫ ЖИТЬ В МЕСТЕ – ЭКОЛОГИЧЕ…
€125,000
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Пасвалис, Литва
90 м²
2
ВЫСОКИЙ КАРТОН РЕСТОРСНЫЙ ДОМ В ГРУППЕ ПТИЦЫ. ЭТО ПАТОГ, ЧТОБЫ ЖИТЬ МЕСТО – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЖИ…
€69,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Slamai, Литва
119 м²
1
Участок с бочками на продажу, Kęstutio g, Салаты ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 7000 Евро,…
€7,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Mikoliskis, Литва
3
63 м²
5/5
3 НОМЕРА ПОКУПАЮТ В ПАСБЛЕ ИЗ 3 НОМЕРОВ. ДОМ В ПАТОЖИО ЖИВЕТ В МЕСТЕ - ЗАГОРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ Ц…
€52,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37061632844
ruta.kucinskiene@capital.lt
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Domestic equipment
Mikoliskis, Литва
3
62 м²
2/2
ПРИ СВЕТЕ 3 КОМНАТЫ БЫЛИ ВЫВЕТРЕНЫ 3 КОМНАТЫ. КАЛЬНО К. КАЛЬНО Г. 6. СЕКРЕТНЫЙ ДОМ ВЫСОКО. Б…
€17,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37064725423
marius.miskinis@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, с Apartment door from steel
Pasvalio Vienkiemiai, Литва
3
80 м²
1/2
3 комнаты, неправильно используемые в ИСПОЛЬЗОВАНИИ 35, LIGHT RAJ. ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО, Д…
€23,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37061632844
ruta.kucinskiene@capital.lt
Дом с Furnace heating
Slamai, Литва
39 м²
1
Продается дом в тихом и красивом городе в Пушалото, в районе Пасваль. Участок - 6 акров с …
€17,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Toliunai, Литва
84 м²
1
SODY BOX G., СОБИРАЙТЕ НЕКОТОРЫЕ, НАПИШИТЕ РЭЙ. ДОМ В РАМИОЖЕ МЕСТО ЕСТЕСТВЕННОЕ В АПСУПТИИ.…
€8,900
1
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37061632844
ruta.kucinskiene@capital.lt
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Vidubale, Литва
4
79 м²
1/2
4 КОМНАТЫ, РАЗДЕЛЕННЫЕ, БЫЛИ В УГОЛОВНОМ G., PAPIVE, LIGHT RAJ. ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО, ДОМА…
€35,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Параметры недвижимости в Пасвальский район, Литва
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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