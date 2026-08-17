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Жилье в Пасвальском районе, Литва

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Пасвалис
3
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Пасвалис, Литва
Квартира 3 комнаты
Пасвалис, Литва
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
Продажа спринтеров и молодежи 3 КАСТАЛЬ, БЕЖИН Г. 107, СПАСИ! Ищете комфортное, экономичное …
$60,261
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Дом в Пасвалис, Литва
Дом
Пасвалис, Литва
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
Дом продается в тихом и красивом городе Пушалото, район Пасвалис. Участок - 6-барное здание…
$17,390
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Дом в Пасвалис, Литва
Дом
Пасвалис, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продано Джеку Харкингу восстановленное жилище в бербере. Эти жилые помещения - окружающая пр…
$77,385
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Дом в Pumpenai, Литва
Дом
Pumpenai, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Отправляем ЖИВУЩИЙ ДОМ РАЙ, PUBER MSTL, MAJOR G. NAMAS NETOLI MIESTEL CENTRE, ASPHALTOUS PRI…
$22,224
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