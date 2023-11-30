Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Pasvalio apylinkiu seniunija

Земельные участки в Pasvalio apylinkiu seniunija, Литва

7 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Geivitoniai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Geivitoniai, Литва
ПРОДАНО 20.58 А. СОДО СКЛИПАС, S/B “BILITY ”, PAMIC G., GEEASON SOME, PASVAL RAJ. СОДА В МЕС…
€23,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Slamai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Slamai, Литва
IN IMAGE AND RAMIO IN PLACE ANT MACHINE RUBE CRANT (PRINES ABOUT 900M. SMALL CHANGES ... SEL…
€66,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Paberzeliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Paberzeliai, Литва
НА УРОВНЕ СТАВКИ СТАВКИ СТАВКИ ДЛЯ ПРОДАЖНОГО ДОМА УПРАВЛЕНИЯ КОЖИ KM., ГОНКА ФОНДА . В МЕСТ…
€18,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Zadeikiai, Литва
Земельные участки
Zadeikiai, Литва
Продается 12-акровый участок жилой площади на улице Пагоя.4, в Пасвале. Участок расположен в…
€5,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Azuolyne, Литва
Земельные участки
Azuolyne, Литва
Участок 9,16 акров жилой площади на продажу в Б. В оболочке Тормозной машины, 2, в Паскале. …
€10,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Brazdigala, Литва
Земельные участки
Brazdigala, Литва
Продается участок 12 акров резиденции в Пагоя Г., 18 лет. Участок образован в жилом районе з…
€5,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Brazdigala, Литва
Земельные участки
Brazdigala, Литва
Участок из 12 акров резиденции в Партизане г., 11, продается на Паскале. Участок образован в…
€5,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти