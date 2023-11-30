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Дома в Pasvalio apylinkiu seniunija, Литва

5 объектов найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Slamai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Slamai, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
€55,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Slamai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Slamai, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
€39,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment в Slamai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Slamai, Литва
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
ДОМ МЕАВИНИЧЕСКИЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В ГАТЧАЗЕ. ЭТО PATOG, ЧТОБЫ ЖИТЬ В МЕСТЕ – ЭКОЛОГИЧЕ…
€125,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Slamai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Slamai, Литва
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Участок с бочками на продажу, Kęstutio g, Салаты ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 7000 Евро,…
€7,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Slamai, Литва
Дом с Furnace heating
Slamai, Литва
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
Продается дом в тихом и красивом городе в Пушалото, в районе Пасваль. Участок - 6 акров с …
€17,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Pasvalio apylinkiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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