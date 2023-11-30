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Квартиры в Pasvalio apylinkiu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, с Apartment door from steel в Pasvalio Vienkiemiai, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, с Apartment door from steel
Pasvalio Vienkiemiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
3 комнаты, неправильно используемые в ИСПОЛЬЗОВАНИИ 35, LIGHT RAJ. ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО, Д…
€23,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Pasvalio apylinkiu seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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