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Дома в Pastrevio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с гаражом, с Local electricity в Пастревис, Литва
Дом с гаражом, с Local electricity
Пастревис, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
В ИЗОБРАЖЕНИИ И ЧЕМ-ТО КРОВИ КРАСОТЫ СОВРЕМЕННЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДГОТОВЛЕЕТСЯ В ОДНОМ ВЫСОКО…
€199,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с Local electricity в Пастревис, Литва
Дом с гаражом, с Local electricity
Пастревис, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
€199,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Pastrevio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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