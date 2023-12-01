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Жильё в Papilio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Papilys, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Papilys, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
€109,900
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Kupreliskis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Kupreliskis, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
ДОМ В ТАМОЖНЕ G., CUPRELIC, ПТИЦА RAJ. ЭТОТ ПАТОГ МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ - MEAUAL HOUSE, PATOGUS О…
€19,900
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Papilio seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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