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Дома с гаражом в Panevezys eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Tickunai, Литва
Дом
Tickunai, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Садовый дом продается в Паневежском районе, в Тичкунае, на территории СБ «ЛЕВУО», расположен…
$45,588
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Capital
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Параметры недвижимости в Panevezys eldership, Литва

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