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Дома в Panevezio seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Linoniai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Linoniai, Литва
Площадь 54 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧЕННЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМ СОДО С 18 РАЗДЕЛЯМИ ОБЛАСТИ, СОДАМИ, БРАНТОНИЕЙ К., БЕЗОПАСНЫ…
€65,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Pazagieniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Pazagieniai, Литва
Площадь 33 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ДОМА В ГАТВЕРЕ РАМИГАЛА, ПОСТОЯННЫЙ ЦЕНТР, В КАНАВЗЕ. ПРОДАЖА ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ В СЕКРЕТНО…
€19,000
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Дом с гаражом в Pazagieniai, Литва
Дом с гаражом
Pazagieniai, Литва
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДЛЯ ДОМА ОБСЛУЖИВАНИЯ, СВЕТ Г., ПАНЕВИСЕРИИ. ДОМ, КОТОРЫЙ Я ЖИВУ ИЗ ОБЪЕКТА СРЕДСТВ, ТО…
€38,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Panevezio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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