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Литва
Земельные участки
Паневежский район
Земельные участки в Паневежский район, Литва
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22 объекта найдено
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Земельные участки
Dubos, Литва
€15,000
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Capital
Языки общения: English
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Земельные участки
Liudyne, Литва
НОЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА, СТРАНОВАЯ ДОРОЖНАЯ ПАНВА - РАГУВА ДЛЯ ПРОДАЖИ 17 A. СЦУЛЫ Н…
€3,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061440688
vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Glazaniskiai, Литва
КОММЕРЧЕСКИЙ СКЛИП С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПЕРЕД ПАНАНАТНОЙ СРЕДОЙ. ДЕПАРАТИВНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ – ПРИНЯТИ…
€720,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068282088
agne.kucinskiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Mantvydai, Литва
Участок площадью 107,05 акра земли для продажи в деревне Мантвей недалеко от Часты, всего в …
€19,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068113686
inga.lialiene@capitalrealty.com
Земельные участки
Mikenai, Литва
В деревне Миконос, которая граничит с Вадоклесом, в районе Паневасис. Продается участок в 20…
€8,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061632844
ruta.kucinskiene@capital.lt
Земельные участки с Geodesic measurements
Gasparai, Литва
1,37 га сельскохозяйственного участка с левенским побережьем в деревне Rėklai, в Паневежисск…
€53,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061632844
ruta.kucinskiene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Daumenai, Литва
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОГО ПОСЛЕДНЕГО 5,84 АРС С ДОМОЙ ( УГРОЖАНИЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ... В ДОРОГЕ…
€50,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068264330
zita.juchneviciene@capital.lt
Земельные участки
Azuolyte, Литва
ИСКЛЮЧЕННЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СКЛИПАСЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ СОЗДАНИЯ! Земельный участок для прод…
€40,000
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Capital
Языки общения: English
+37067030815
inga.antanaitiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Velzys, Литва
Садовый участок на продажу в Битир г., Акула км. Садовый участок. Рядом с постоянными соседя…
€12,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Paliuniskis, Литва
РАЗДЕЛ 38.45 ARS с паматами в рамио-место, ДО ВЕЛИКОЙ ДЕВУШКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ, ЕСТЬ,. В НЕКОТ…
€47,000
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Capital
Языки общения: English
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Startai, Литва
СОДО СОДО S / B “ СТАРТЫ “, В ПАРТЕ ШАРЖА NR.2, СЕНГАН КАРТЫ, ПУТЬ РЕЙПЕРА.. РАЗДЕЛ ПЛОТ 11.…
€8,500
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Capital
Языки общения: English
+37068113686
inga.lialiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Seskai, Литва
ЖДИТЕ НОВОСТИ, СЕВЕРНЫЕ ГОСУДАРСТВА НОВЫЙ ДОМ!!! Земельный участок для продажи в Iron g.15,…
€8,600
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Capital
Языки общения: English
+37068113686
inga.lialiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Daukniunai, Литва
3 участка земли для продажи в звере, в звери, в Панегасе. Фасоль – зеленый пригород с тишино…
€17,250
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Capital
Языки общения: English
+37061632844
ruta.kucinskiene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Daumenai, Литва
€10,000
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Capital
Языки общения: English
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки
Silagalys, Литва
€425,000
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Capital
Языки общения: English
+37068257784
linas.valiuskevicius@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Sukniskis, Литва
2.88 ha agricultural plot with the Lavarns Coast in the village of Sukniškis, in the Panevas…
€35,700
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Dembava, Литва
€22,000
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Capital
Языки общения: English
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Dembava, Литва
Недвижимость на продажу в Дурпино, Пажер I, Панегас р. sav. Цель земли - построить один или …
€14,300
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Capital
Языки общения: English
+37068264330
zita.juchneviciene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Vyciai, Литва
ПОЗЖЕ ЮЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОТ 6.86 ARO IKI 13.7 ARO. Доступ с Дьявольской дороги за дер…
€7,900
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Capital
Языки общения: English
+37068113686
inga.lialiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Daumenai, Литва
ПРОДАЖА 8.04 ARO HOME ЮЖНАЯ СПАНУСТОМ G., В КАНАВЗЕ. РАМИ, ЛИНТЕР, ПРИВАЦИЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕД…
€29,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068113686
inga.lialiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Dubos, Литва
Земельные участки для продажи от 12,96 акров до 17,64 акров в Кальнелле, в журналах, Панегас…
€13,000
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Capital
Языки общения: English
+37068113686
inga.lialiene@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством
Velzys, Литва
ПОТОК 15 ARS (, ВЫШЕДШИХ ИЗ ДВУХ СКЛИПОВ ... В РЕАЛИЗАЦИИ, В ИНДИКАТНОЙ ГРУППЕ, VOS 150M. У …
€11,000
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Capital
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