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Дома с бассейном в Паневежском районе, Литва

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Квартира 4 комнаты
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$133,593
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Capital
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Дом
Кельме, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
$96,119
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Capital
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Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Продажа НЕОБХОДИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОГРАММЫ И ПОСЛЕДОВАНИЯ Дом продается с PILNA PARTY…
$187,814
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Дом в Aukstelke, Литва
Дом
Aukstelke, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
$135,744
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Capital
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Квартира 2 комнаты в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
$70,080
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Capital
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 4/6
$175,369
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Capital
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
$130,083
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Capital
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Дом в Aukstelke, Литва
Дом
Aukstelke, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
$135,744
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Capital
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 8/9
$158,462
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Capital
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Дом в Молетай, Литва
Дом
Молетай, Литва
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
$281,904
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Capital
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 8/9
$164,161
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Capital
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Дом в Vilemai, Литва
Дом
Vilemai, Литва
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
$123,404
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Параметры недвижимости в Паневежском районе, Литва

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