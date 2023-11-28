Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Паневежский район
  5. Дома

Дома в Паневежский район, Литва

21 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой в Naujikai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Naujikai, Литва
Площадь 20 м²
Количество этажей 1
€11,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37064725423 marius.miskinis@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Pukiai, Литва
Дом с Furnace heating
Pukiai, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
€18,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068420914 viktorija.krasniakovaite@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Krekenava, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Krekenava, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
€30,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017 rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Pereksliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Pereksliai, Литва
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
€90,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37061632844 ruta.kucinskiene@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating в Науяместис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating
Науяместис, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Живой дом J. BASANAVIOR В GATVIEW, NEW, ПУТЬ КАНЕВЬЮ. НАИМЕНОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ, ВИРТ ERDVI, ВС…
€41,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068113686 inga.lialiene@capitalrealty.com
Дом с газовым отоплением в Seskai, Литва
Дом с газовым отоплением
Seskai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
АНАЛОГИ НЕ ИМЕЮТ ТЕЛА В МЕСТЕ ОСТАНОВКИ С НЕЙЛЬНОЙ КОНФИДЕНЦИЕЙ 2 ХА ТВЕНКИН!!! ВОЗМОЖНОСТЬ …
€720,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37064007767 lukas.grigaitis@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse в Nevezis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse
Nevezis, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
СОДЫБА-ПУТИ, ГОРОЖАНЕ, 15 КМ. ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВЛАСТНОГО ГОРОДА. ОЧЕНЬ РАМИ МЕСТОПОЛОЖЕ…
€65,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068113686 inga.lialiene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Pamarliskiai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Pamarliskiai, Литва
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
УКАЗАННЫЙ НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ НОВЫЙ СУЩЕСТВЕННЫЙ ДОМ В КОРОБКЕ ДОМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В…
€141,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068113686 inga.lialiene@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Kakunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kakunai, Литва
Площадь 32 м²
Количество этажей 1
Продается бревенчатый дом с участком земли в 6.0 утра в Kaubariškis km, S/B Harming, Ананасо…
€13,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017 rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с Furnace heating в Pereksliai, Литва
Дом с Furnace heating
Pereksliai, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
ДОМ ДЛЯ ДОМА БЕЖНЫХ. В ПЕРЕДАЧЕ, НАПИСКА КАНЕВЬЮ. ДОМ В ОДНОМ ВЫСОКОМ, ПАТОГАУС. ДЛЯ ДОМА НЕ…
€40,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37061632844 ruta.kucinskiene@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Linoniai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Linoniai, Литва
Площадь 54 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧЕННЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМ СОДО С 18 РАЗДЕЛЯМИ ОБЛАСТИ, СОДАМИ, БРАНТОНИЕЙ К., БЕЗОПАСНЫ…
€65,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017 rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с Furnace heating в Klepsiai, Литва
Дом с Furnace heating
Klepsiai, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ДОМА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ К., 15 КМ. Я РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ ПАНЕВСКОГО ГОРОДА. ЭТО ВЫБОР ВНИМАНИЯ…
€23,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37061632844 ruta.kucinskiene@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Гележяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Гележяй, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДОМА ЖИВОЙ ДОМ В ВАРПО Г., В ВЫПУСКЕ. ДОМ В СОБСТВЕННОСТИ ЖИВОЕ МЕСТО – ПРЕИМУЩЕСТВО ОКР…
€46,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017 rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Pazagieniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Pazagieniai, Литва
Площадь 33 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ДОМА В ГАТВЕРЕ РАМИГАЛА, ПОСТОЯННЫЙ ЦЕНТР, В КАНАВЗЕ. ПРОДАЖА ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ В СЕКРЕТНО…
€19,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068264330 zita.juchneviciene@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Pamarliskiai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Pamarliskiai, Литва
Площадь 373 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДЛЯ ДОМА В УИЛЛУ, ФОНДЫ. ДОМ ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОДАНО УЧАСТНИКОМ БЕЛЫМ, ДВА ТЕРАСОСА…
€210,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068113686 inga.lialiene@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Kulbiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kulbiai, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДОМ РОССИИ НЕКОТОРЫЙ, ПАНЕВИС РАЙ. У нас есть 5 номеров, виртчен. ДОМ СЕНОВАЛ,…
€9,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017 rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Pamarliskiai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Pamarliskiai, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается дом в районе Панегас, Лис, район SB “ SVAJON ”, расположенный на берегу реки Лирен…
€67,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068113686 inga.lialiene@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с сигнализацией в Smilgiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с сигнализацией
Smilgiai, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
ЧАСТЬ ДОМА ( УДАЛЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНО ) SMILGES KM., ПАНЕВИСЕРИИ РАЙ. ЭТО МЕСТО, ПУТИ, ЧТОБЫ Ж…
€31,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068113686 inga.lialiene@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией в Naujikai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Naujikai, Литва
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ G., НОВОСТИ K., СОКРАЩЕНИЕ ПАНЕВЕНЦИИ. СОВРЕ…
€77,700
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068113686 inga.lialiene@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Pazagieniai, Литва
Дом с гаражом
Pazagieniai, Литва
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДЛЯ ДОМА ОБСЛУЖИВАНИЯ, СВЕТ Г., ПАНЕВИСЕРИИ. ДОМ, КОТОРЫЙ Я ЖИВУ ИЗ ОБЪЕКТА СРЕДСТВ, ТО…
€38,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37061632844 ruta.kucinskiene@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Dembava, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Dembava, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
КВАРТИРА КВАРТИРЫ - ОТКРЫТЫ, В САМОЙ ЛОШАДНОЙ ОБЛАСТИ - ДЕМБАВА, ДОХОД ПЛ. ПРОДАВАЯ ЮЖНЫЙ ФА…
€110,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017 rasa.timinskaite@capital.lt

Параметры недвижимости в Паневежский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти