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Коммерческая недвижимость в Паневежском районе, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 990 м² в Ferma, Литва
Коммерческое помещение 1 990 м²
Ferma, Литва
Площадь 1 990 м²
Этаж 1
Подтвержденные коммерческие, природные и стабильные сооружения К., Рагувос Сен. КОММЕРЧЕСКИ…
$381,264
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