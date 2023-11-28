Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Паневежский район
  5. Квартиры

Квартиры в Паневежский район, Литва

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture в Dembava, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Dembava, Литва
Комнаты 3
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
€40,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068264330 zita.juchneviciene@capital.lt
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Krekenava, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Krekenava, Литва
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
€20,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068393017 rasa.timinskaite@capital.lt
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Рамигала, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Рамигала, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
€74,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061632844 ruta.kucinskiene@capital.lt

Параметры недвижимости в Паневежский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти