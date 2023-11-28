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24 объекта найдено
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Дом с асфальтированной дорогой
Naujikai, Литва
20 м²
1
€11,500
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37064725423
marius.miskinis@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating
Pukiai, Литва
69 м²
1
€18,600
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068420914
viktorija.krasniakovaite@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Krekenava, Литва
71 м²
2
€30,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Pereksliai, Литва
228 м²
2
€90,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37061632844
ruta.kucinskiene@capital.lt
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Dembava, Литва
3
54 м²
1/5
€40,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068264330
zita.juchneviciene@capital.lt
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Krekenava, Литва
1
34 м²
2/4
€20,500
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating
Науяместис, Литва
65 м²
1
Живой дом J. BASANAVIOR В GATVIEW, NEW, ПУТЬ КАНЕВЬЮ. НАИМЕНОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ, ВИРТ ERDVI, ВС…
€41,900
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068113686
inga.lialiene@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Рамигала, Литва
3
65 м²
5/5
€74,500
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37061632844
ruta.kucinskiene@capital.lt
Дом с газовым отоплением
Seskai, Литва
80 м²
1
АНАЛОГИ НЕ ИМЕЮТ ТЕЛА В МЕСТЕ ОСТАНОВКИ С НЕЙЛЬНОЙ КОНФИДЕНЦИЕЙ 2 ХА ТВЕНКИН!!! ВОЗМОЖНОСТЬ …
€720,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37064007767
lukas.grigaitis@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse
Nevezis, Литва
86 м²
1
СОДЫБА-ПУТИ, ГОРОЖАНЕ, 15 КМ. ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВЛАСТНОГО ГОРОДА. ОЧЕНЬ РАМИ МЕСТОПОЛОЖЕ…
€65,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068113686
inga.lialiene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Pamarliskiai, Литва
142 м²
1
УКАЗАННЫЙ НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ НОВЫЙ СУЩЕСТВЕННЫЙ ДОМ В КОРОБКЕ ДОМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В…
€141,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068113686
inga.lialiene@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kakunai, Литва
32 м²
1
Продается бревенчатый дом с участком земли в 6.0 утра в Kaubariškis km, S/B Harming, Ананасо…
€13,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с Furnace heating
Pereksliai, Литва
67 м²
1
ДОМ ДЛЯ ДОМА БЕЖНЫХ. В ПЕРЕДАЧЕ, НАПИСКА КАНЕВЬЮ. ДОМ В ОДНОМ ВЫСОКОМ, ПАТОГАУС. ДЛЯ ДОМА НЕ…
€40,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37061632844
ruta.kucinskiene@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Linoniai, Литва
54 м²
2
ИСКЛЮЧЕННЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМ СОДО С 18 РАЗДЕЛЯМИ ОБЛАСТИ, СОДАМИ, БРАНТОНИЕЙ К., БЕЗОПАСНЫ…
€65,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с Furnace heating
Klepsiai, Литва
101 м²
1
ЧАСТЬ ДОМА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ К., 15 КМ. Я РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ ПАНЕВСКОГО ГОРОДА. ЭТО ВЫБОР ВНИМАНИЯ…
€23,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37061632844
ruta.kucinskiene@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Гележяй, Литва
152 м²
2
ДОМ ДОМА ЖИВОЙ ДОМ В ВАРПО Г., В ВЫПУСКЕ. ДОМ В СОБСТВЕННОСТИ ЖИВОЕ МЕСТО – ПРЕИМУЩЕСТВО ОКР…
€46,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Pazagieniai, Литва
33 м²
1
ЧАСТЬ ДОМА В ГАТВЕРЕ РАМИГАЛА, ПОСТОЯННЫЙ ЦЕНТР, В КАНАВЗЕ. ПРОДАЖА ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ В СЕКРЕТНО…
€19,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068264330
zita.juchneviciene@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Pamarliskiai, Литва
373 м²
2
ДОМ ДЛЯ ДОМА В УИЛЛУ, ФОНДЫ. ДОМ ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОДАНО УЧАСТНИКОМ БЕЛЫМ, ДВА ТЕРАСОСА…
€210,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068113686
inga.lialiene@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kulbiai, Литва
97 м²
1
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДОМ РОССИИ НЕКОТОРЫЙ, ПАНЕВИС РАЙ. У нас есть 5 номеров, виртчен. ДОМ СЕНОВАЛ,…
€9,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Pamarliskiai, Литва
100 м²
2
Продается дом в районе Панегас, Лис, район SB “ SVAJON ”, расположенный на берегу реки Лирен…
€67,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068113686
inga.lialiene@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с сигнализацией
Smilgiai, Литва
98 м²
2
ЧАСТЬ ДОМА ( УДАЛЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНО ) SMILGES KM., ПАНЕВИСЕРИИ РАЙ. ЭТО МЕСТО, ПУТИ, ЧТОБЫ Ж…
€31,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068113686
inga.lialiene@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Naujikai, Литва
172 м²
1
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ G., НОВОСТИ K., СОКРАЩЕНИЕ ПАНЕВЕНЦИИ. СОВРЕ…
€77,700
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068113686
inga.lialiene@capitalrealty.com
Дом с гаражом
Pazagieniai, Литва
383 м²
2
ДОМ ДЛЯ ДОМА ОБСЛУЖИВАНИЯ, СВЕТ Г., ПАНЕВИСЕРИИ. ДОМ, КОТОРЫЙ Я ЖИВУ ИЗ ОБЪЕКТА СРЕДСТВ, ТО…
€38,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37061632844
ruta.kucinskiene@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Dembava, Литва
141 м²
2
КВАРТИРА КВАРТИРЫ - ОТКРЫТЫ, В САМОЙ ЛОШАДНОЙ ОБЛАСТИ - ДЕМБАВА, ДОХОД ПЛ. ПРОДАВАЯ ЮЖНЫЙ ФА…
€110,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068393017
rasa.timinskaite@capital.lt
Параметры недвижимости в Паневежский район, Литва
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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