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Жилье в Паневежском районе, Литва

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дома
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11 объектов найдено
Дом в Kaubariskis, Литва
Дом
Kaubariskis, Литва
Площадь 29 м²
Количество этажей 1
Продажа SODO NAM SB "ROAD", AGUONS AL, KM KM HAUBARIŠKAS, INDEX RAJ. 6,11 лет (выплескивание…
$17,915
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Дом в Staniunai, Литва
Дом
Staniunai, Литва
Площадь 397 м²
Количество этажей 2
Подтверждено строительство с первичным размещением земли 16.95 А, сид РАЙ. - БЕСПЛАТНАЯ ДИВЕ…
$230,322
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Дом в Butkiskiai, Литва
Дом
Butkiskiai, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Дом, где начинается ваша новая история! Тихий угол в Паневежском районе - дом площадью 84 кв…
$103,178
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Дом в Vainoriai, Литва
Дом
Vainoriai, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продажа программного обеспечения в корме. К. Нем конструировался от фертилизов, экзплораторн…
$29,367
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Дом в Staniunai, Литва
Дом
Staniunai, Литва
Площадь 642 м²
Количество этажей 2
Отправлено в дом в Эрдж-Слаухтерхаус, Роллинг Г., Стандарты, соединённые с пространством мыш…
$309,649
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Дом в Daukniskiai, Литва
Дом
Daukniskiai, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
SODO NAM TO SOUTH SWITZERLAND WITH SKY 12.2 A - A LOCAL FOR YOUR POILSION! Не принимайте реш…
$41,437
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TekceTekce
Дом в Butkiskiai, Литва
Дом
Butkiskiai, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Дом, где начинается ваша новая история! Тихий угол в Паневежском районе - дом площадью 84 кв…
$102,070
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Дом в Naujamiestis, Литва
Дом
Naujamiestis, Литва
Площадь 272 м²
Количество этажей 2
Посылаю Live Azard V. KUDIKOS IN GATV, NEW, LAST RAJ. Намас, два корма, весь набор. У нас ес…
$171,998
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Дом в Pamarliskiai, Литва
Дом
Pamarliskiai, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продажа жидкости с зарегистрированными картами, НАМО ПРОЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО АУТОРИЗАЦИЯ! В ую…
$76,805
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Дом в Debikonys, Литва
Дом
Debikonys, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продажа ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕБИНАРЮ К. В большой зоне. Debickonys - небольшая деревня…
$44,415
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Квартира 3 комнаты в Velzys, Литва
Квартира 3 комнаты
Velzys, Литва
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 2/2
Продается 3-комнатная квартира, Паланга, Паневежис, до Паневежиса 10 км. Для тех, кто работа…
$97,014
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Параметры недвижимости в Паневежском районе, Литва

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с бассейном
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