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Земельные участки в Paluknys Eldership, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Liepynai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Liepynai, Литва
СТРАНА EJER, В ЛЕСОСТИГАЦИИ, 70.53 РАЗДЕЛ ARS С НИЗКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ. В районе Трак участо…
€29,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Liepynai, Литва
Земельные участки
Liepynai, Литва
ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАВАЕТСЯ НА ЮГЕ, ТРЕК-АЙНА . Участок находится в хорошем месте в рай…
€62,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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