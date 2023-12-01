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Земельные участки в Palomenes seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Kasparai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Kasparai, Литва
Три сельскохозяйственных участка на продажу возле реки Нерис Ширвинт р. self., Чибиш старый,…
€20,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Tartokas, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Tartokas, Литва
Роль в деревне, Каир р. участок, подходящий для поместья фермера, продается рядом с рекой Не…
€17,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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