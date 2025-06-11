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Дома с гаражом в Palomenes seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Geguzine, Литва
Дом
Geguzine, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
В красивом уголке природы, в деревне Гегине, продается поднадзорная усадьба с собственными з…
$88,410
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Palomenes seniunija, Литва

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