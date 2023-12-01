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Дома в Palomenes seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Kasparai, Литва
Дом с Furnace heating
Kasparai, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Усадьба на продажу на берегу реки Нериес в Ширвинт р. самов., Чиобиш-старый, Филд vs. Особое…
€150,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Palomenes seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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