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Коммерческая недвижимость в Paliepiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней в Justinava, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней
Justinava, Литва
Площадь 385 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА В СУДЕБНОМ В АВТОСТРАДЕ, ПОЛНЫЙ - КЛАСС, РАЗА РАЙ. SUJAIN SEN., С БОЛЬШИМ РАЗДЕЛОМ 1…
€260,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
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