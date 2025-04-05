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Дома с гаражом в Палянтинское староство, Литва

1 объект найдено
Дом в Палянтинис, Литва
Дом
Палянтинис, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
House for sale with partial finish of Šilalė R. Sav., Palentinis K. - total area - 160 sq.m;…
$43,495
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Параметры недвижимости в Палянтинское староство, Литва

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