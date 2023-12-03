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Дома в Палянтинское староство, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Палянтинис, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Палянтинис, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ С ДАЛИНОВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ R. САВ., ПАЛЕНТИН К. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - общая пл…
€40,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Палянтинское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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