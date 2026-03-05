Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Палангском городском самоуправлении, Литва

Паланга
5
5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Паланга, Литва
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
$638
в месяц
Квартира 2 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 370 м²
Этаж 2/3
$551
в месяц
Квартира 1 комната в Паланга, Литва
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/5
$464
в месяц
Квартира 2 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
$348
в месяц
Квартира 4 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 4 комнаты
Паланга, Литва
Число комнат 4
Площадь 123 м²
Этаж 4/5
$1,855
в месяц
