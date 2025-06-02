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Коммерческая недвижимость в Pakuonio seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 2 973 м² в Asminta, Литва
Коммерческое помещение 2 973 м²
Asminta, Литва
Площадь 2 973 м²
Этаж 1
Продажа Промышленного Креста с понижением в Балтийской зоне - Адрес: Parko g. 46, Balbierišk…
$408,515
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