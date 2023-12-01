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Квартиры в Pakuonio seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Furnace heating в Pakuonis, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Furnace heating
Pakuonis, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
€45,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Pakuonio seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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