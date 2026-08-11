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Жилье в Pakuonio seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Pakuonis, Литва
Дом
Pakuonis, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Продажа 4 капсул 101.24 КВ.М. НАМ с СКИПУ 29 А. KRANTO G., PACK MSTL. ____________ БУДУЩЕЕ, …
$92,212
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Capital
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Параметры недвижимости в Pakuonio seniunija, Литва

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