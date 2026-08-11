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Дома в Pakruojo seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Пакруойис, Литва
Дом
Пакруойис, Литва
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Выделенный центр - Солидный дом с западными и спа-зонами -----------------------------------…
$323,446
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Pakruojo seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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