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Жилье в Pakruojo seniunija, Литва

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3 объекта найдено
Дом в Пакруойис, Литва
Дом
Пакруойис, Литва
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Выделенный центр - Солидный дом с западными и спа-зонами -----------------------------------…
$323,446
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Квартира 5 комнат в Pakruojis, Литва
Квартира 5 комнат
Pakruojis, Литва
Число комнат 5
Площадь 77 м²
Этаж 1/3
Продано 4 кабеля, но в дороге, смех G9! Ищете комфортное и просторное жилье для семьи? Эта …
$67,674
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Агентство
Capital
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Квартира 1 комната в Пакруойис, Литва
Квартира 1 комната
Пакруойис, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Легкая 1-комнатная квартира в аренду в удобном месте в городе Пакруодзис. Квартира находится…
$18,549
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Capital
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Параметры недвижимости в Pakruojo seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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