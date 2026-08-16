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Дома в Пакруойском районе, Литва

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5 объектов найдено
Дом в Пакруойис, Литва
Дом
Пакруойис, Литва
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Выделенный центр - Солидный дом с западными и спа-зонами -----------------------------------…
$323,446
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Дом в Жеймелис, Литва
Дом
Жеймелис, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
ЖИЗНЕННЫЙ ХАЗАРД может быть привлечен к работе в большом центре МИСЭЛ. Домохозяйство - ЗНАЧИ…
$57,965
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Дом в Розалимас, Литва
Дом
Розалимас, Литва
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продажа возврата в Северную Стабилизацию в Латтере, Страна Корабля Эксклюзивная бревенчатая …
$521,687
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Дом в Titoniai, Литва
Дом
Titoniai, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Продай дом Тонгу К., Трей Рэйон! Ищете недвижимость вдали от городской суеты? Этот каменный…
$20,867
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Дом в Laborai, Литва
Дом
Laborai, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Продал свою спасательную игру в дом, Лэйбор КМ, Трей Рэй. Домохозяйство - это сигнифицирован…
$63,944
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Параметры недвижимости в Пакруойском районе, Литва

с гаражом
Недорогая
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