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Дома в Пакруойский район, Литва

2 объекта найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Zvirbloniai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Zvirbloniai, Литва
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
ПРОДАН ДОМ В ОЧЕНЬ ПРОЦЕДУРЕ СВЕТА СВЕТА. ГОРОДСКИЕ СВЯЗЬ ! БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ 20 ОБЛАСТЕЙ !!! =…
€35,400
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Pasilis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Pasilis, Литва
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
ЖИЛОЙ ДОМ ДОМ БАГДОНИК Г., ИЗМЕНИТЬ НЕКОТОРЫЕ. ДОМ В СОБСТВЕННОСТИ LIVE PLACE – РЕКЛАМА ЭКОЛ…
€50,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Пакруойский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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