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Жильё в Pakrazancio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Lendres, Литва
Дом
Lendres, Литва
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
Усадьба расположена в юго-западной части района Кельм, примерно в 3 км от деревни Хитчинг, в…
$44,043
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Параметры недвижимости в Pakrazancio seniunija, Литва

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