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Дома в Pakalniskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Radviloniai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Radviloniai, Литва
Площадь 1 082 м²
Количество этажей 2
Усадьба Радвилла в районе Радвилишкис – охраняемое государством наследие. Здесь сохранились …
€220,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Pakalniskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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