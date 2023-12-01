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Коммерческая недвижимость в Pakalniskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Conference hall in the building в Raudondvaris, Литва
Коммерческая с Conference hall in the building
Raudondvaris, Литва
Площадь 1 182 м²
€195,000
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Capital
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