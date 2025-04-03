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Коммерческая недвижимость в Pajurio seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 95 м² в Zvingiai, Литва
Коммерческое помещение 95 м²
Zvingiai, Литва
Площадь 95 м²
Этаж 1
Premises for sale in Žvingiai, Kazimieras Pakalniškio G. 1 Looking for a place to develop yo…
$27,082
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов