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Дома с гаражом в Paistrio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Gasparai, Литва
Дом
Gasparai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продажа жилых домов СОДЫ Г., ГАЗПС К. NETOLI LEVE UPTS, 7 KILOMETRAS BEFOR THE DELIVERY MIES…
$207,408
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Capital
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Параметры недвижимости в Paistrio seniunija, Литва

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